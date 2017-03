Một bị can bị đánh chết tại trại tạm giam

(PL)- Ngày 27-1, các cơ quan chức năng tỉnh Khánh Hòa và TP Nha Trang xác nhận bị can Huỳnh Ngọc Hoàng (trú tổ Hòa Tây, Vĩnh Hòa, Nha Trang), đang bị tạm giam tại nhà tạm giữ Công an TP Nha Trang, đã tử vong do bị đánh.

Theo ông Huỳnh Ngọc Thắng, ngày 9-10-2012, con trai ông là Huỳnh Ngọc Hoàng bị tạm giam về tội cướp giật tài sản. sáng 26-1, gia đình nhận hung tin Hoàng tử vong và được đưa đến nhà xác BV Đa khoa Khánh Hòa nhận mặt con. Tại phòng khám nghiệm tử thi, ông Thắng nghe các cán bộ nói Hoàng bị trại viên cùng buồng giam đánh đập do không chịu viết giấy nói gia đình gửi nhiều tiền để ăn tết. Hoàng chết trên đường đi cấp cứu. Khám nghiệm tử thi cho thấy Hoàng bị gãy sống mũi, nhiều vết bầm ở mắt, mũi, cổ, ngực, sườn và dập gan. HOÀNG VĂN - LÊ XUÂN