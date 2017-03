Một bị can chết tại trại tạm giam

Trước đó, bị can này được đưa vào bệnh viện cấp cứu nhưng không qua khỏi. Nguyên nhân tử vong của bị can này chưa được xác định.

Trong ngày 8-10, thân nhân bị can Thắng do bức xúc trước cái chết của bị can nên đã đưa thi thể nạn nhân đến công an huyện để đòi làm rõ sự việc.

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, Thượng tá Nguyễn Văn Sáng - Trưởng Công an huyện Bù Đốp xác nhận sự việc bị can Thắng tử vong tại trại tạm giam của công an huyện là có nhưng nguyên nhân ban đầu có thể do bệnh lý. Ông Sáng cho biết: “Lúc phát hiện, công an huyện đã đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi. Chiều cùng ngày, chúng tôi đã mời bác sĩ pháp y từ BV Chợ Rẫy đến để tiến hành giám định pháp y đối với bị can Thắng cho khách quan. Hiện tôi chưa thể kết luận bị can này tử vong do bệnh gì. Vụ việc vẫn đang tiếp tục làm rõ”.

Tối cùng ngày, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Phước cũng đã cử cán bộ đến Công an huyện Bù Đốp để làm rõ sự việc.

NGUYỄN ĐỨC