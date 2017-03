Một bị can treo cổ trong trại giam

(PL)- Chiều 29-10, cơ quan chức năng tỉnh Phú Yên xác nhận tin Trần Minh Tình (phường 2, quận 6, TP.HCM), bị can trong vụ cướp taxi táo tợn ở Phú Yên xảy ra tối 5-6, đã chết trong tư thế treo cổ tại trại giam Công an Phú Yên. Bước đầu cơ quan điều tra xác định nguyên nhân chết là do bị can có dấu hiệu tự tử.

Như Pháp Luật TP.HCM đã đưa tin, Tình cùng Đoàn Văn Hào (phường Bùi Thị Xuân, TP Quy Nhơn, Bình Định) cướp một taxi tại thị xã Sông Cầu (Phú Yên). Hai bị can này bị VKSND tỉnh Phú Yên truy tố về tội cướp tài sản và đang chờ ngày ra tòa. T.LỘC