Một cán bộ bệnh viện quân y bị tạt a xít

Sự việc xảy ra lúc 21h30 ngày 8-11, tại ngõ 5 phố Tùng Thiện, phường Sơn Lộc, thị xã Sơn Tây, Hà Nội.

Anh T.V.D (SN 1982, là cán bộ công tác tại Bệnh viện Quân y 105) đi xe máy từ phố Chùa Thông về nhà tại khu tập thể viện 105. Khi đi đến trước cửa số nhà 15 ngõ 5 phố Tùng Thiện, phường Sơn Lộc, thị xã Sơn Tây thì bị 2 đối tượng nam đi xe máy cùng chiều tạt a xít vào mặt và người gây thưng tích. Anh T.V.D bị bỏng nặng (khoảng 20%), đang được cấp cứu tại Bệnh viện Quân y 103.

Ngay khi nhận được tin báo, Công an thị xã Sơn Tây đã có mặt tại hiện trường để thu thập thông tin, chứng cứ, lấy lời khai của các nhân chứng. Bước đầu cơ quan công an đã thu giữ được 1 can nhựa loại 0,5lít mà các đối tượng dùng để đựng axít, áo và khẩu trang của nạn nhân đã bị cháy.

Vụ việc đang được Công an thị xã Sơn Tây tiến hành điều tra, làm rõ.



