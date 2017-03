Một cán bộ ngân hàng chiếm đoạt hơn 3,9 tỉ đồng

Ông Đặng Nam Hải, nguyên trưởng phòng Khách hàng cá nhân và Thẩm định - Chi nhánh Ngân hàng Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank) tại Nghệ An, đã đến đầu thú về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đầu năm 2011, ông Hải lợi dụng chức vụ đã làm bốn hồ sơ giả để vay lại tiền của chi nhánh để chiếm đoạt hơn 3,9 tỉ đồng. Ngoài ra, ông Hải còn nợ người dân và nhân viên chi nhánh khoảng 10 tỉ đồng.

Công an tỉnh Nghệ An cũng vừa khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Trung Ngọc, chủ nhà hàng Đại Dương tại Nghệ An về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Thời gian qua, Ngọc đã làm giả năm sổ đỏ để vay Chi nhánh Eximbank tại Nghệ An gần 10 tỉ đồng.

Liên quan đến trách nhiệm hai vụ trên, sáng 25-10, Chi nhánh Eximbank tại Nghệ An quyết định đình chỉ công tác đối với ông Bùi Đức Thắng (trưởng phòng Khách hàng doanh nghiệp) và ông Nguyễn Quang Tuân (cán bộ tín dụng của chi nhánh).

Đ.LAM