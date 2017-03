Một căn nhà bị thiêu rụi trưa mùng 5 tết

Chủ căn nhà bị cháy, anh Nguyễn Văn Vũ, cho biết khoảng 8 giờ sáng, cả nhà anh gồm hai vợ chồng và hai con đóng cửa nhà, đi chặt mía thuê ở địa phương khác. Đến khoảng 12 giờ, người dân ở xung quanh phát hiện căn nhà bị cháy.

Do trời hanh khô, gió to và ngôi nhà lợp lá nên đám cháy bốc lên rất nhanh khiến người dân không thể kịp dập lửa. Theo người dân, nguyên nhân vụ cháy có thể do chập điện. Hiện cơ quan chức năng đang làm rõ nguyên nhân cũng như mức độ thiệt hại của vụ cháy.

B.NHA - C.X.LƯƠNG