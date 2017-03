Một cảnh sát cơ động bị xe tông gãy đùi

Công an huyện Vĩnh Lợi (Bạc Liêu) cho biết vào tối 9/9, tổ phối hợp tuần tra kiểm soát giao thông (gồm lực lượng Công an huyện Vĩnh Lợi và Trung đoàn Cảnh sát cơ động - Bộ Công an) đang tuần tra trên tuyến QL1A (thuộc ấp Xẻo Chích, thị trấn Châu Hưng, huyện Vĩnh Lợi) thì phát hiện một phương tiện sử dụng ống xả không đúng quy định, nên ra hiệu lệnh dừng phương tiện để kiểm tra.

Trong khi các chiến sĩ đang làm nhiệm vụ thì bất ngờ bị chiếc mô tô BS 83B1-075.29, do Nguyễn Việt Trường (32 tuổi, ngụ xã Thạnh Phú, huyện Mỹ Xuyên, Sóc Trăng) điều khiển từ hướng Bạc Liêu về Sóc Trăng tông thẳng vào.

Tai nạn làm anh Trần Minh Hận (22 tuổi, chiến sĩ Tiểu đoàn 5, Trung đoàn Cảnh sát cơ động) bị gãy đùi phải, phải đưa đi Bệnh viện 121 Cần Thơ điều trị. Cơ quan CSĐT Công an huyện Vĩnh Lợi đang điều tra, làm rõ nguyên nhân.

Theo Trần Thanh Phong (Thanh Niên)