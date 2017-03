Một cảnh sát hình sự bị đánh vô cớ

(PL)- Công an huyện Cái Bè, Tiền Giang đang điều tra làm rõ hành vi Trần Đại Quốc Đông (ngụ xã An Sơn, huyện Thuận An, Bình Dương) vô cớ dùng côn nhị khúc đánh trọng thương Thượng sĩ Nguyễn Văn Chiến, công tác Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tiền Giang.

Theo điều tra ban đầu, sáng 16-9, Thượng sĩ Chiến được phân công đến Công an tỉnh Vĩnh Long để xác minh đối tượng. Đến đoạn đường gần Nghĩa trang liệt sĩ huyện Cái Bè thì bất ngờ bị Đông điều khiển xe ô tô biển số 63K-4858 liên tục ép xe anh Chiến vào lề. Sau đó Đông bước xuống xe rút côn nhị khúc đập vào đầu Thượng sĩ Chiến làm bể nón bảo hiểm. Đông đánh tới tấp vào người Thượng sĩ Chiến làm té xuống đường nên anh móc khẩu súng K54 đưa lên thì Đông lên xe bỏ chạy. Anh Chiến được người dân đưa đến phòng khám gần đó trong tình trạng bất tỉnh. Tối cùng ngày, khi công an mời Đông về công an xã thì Đông tiếp tục chống đối, lấy côn nhị khúc ra định tấn công nhưng bị khống chế, bắt giữ. HOÀNG ANH