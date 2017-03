Một cảnh sát hy sinh khi truy bắt tội phạm ma túy

Tối 18-5, lực lượng cảnh sát thuộc Bộ Công an và Công an tỉnh Hòa Bình phát hiện Tráng A Chư điều khiển xe ôtô đi từ Sơn La về Hòa Bình với tốc độ rất nhanh. Khi CSGT ra tín hiệu dừng xe, Chư không dừng lại mà tăng ga phóng thẳng vào tổ kiểm tra và bỏ chạy. Quá trình truy đuổi, xe của Chư đâm vào xe ôtô cảnh sát cơ động làm Trung úy Linh và một chiến sĩ khác bị thương. Do thương tích nặng, Trung úy Linh đã hy sinh trên đường đi cấp cứu.

Khi bị cảnh sát chặn dừng, Chư không mở cửa ra mà dùng đèn pin đập vào đầu rồi dùng mảnh kính vỡ cắt cổ tay để tự sát nhưng không thành.

Khám xe của Chư, cảnh sát thu giữ 50 bánh heroin, hai gói ma túy tổng hợp và hơn 70 triệu đồng. Ngoài ra, ba đồng bọn của Chư cũng đã bị bắt với một bánh heroin tang vật.

DX