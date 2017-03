Một cảnh sát tử vong, hai cảnh sát bị thương do tài xế chống lệnh

Theo các nhân chứng, chiếc taxi được CSGT ra hiệu dừng xe để kiểm tra. Tuy nhiên, nữ tài xế rồ ga bỏ chạy. Lực lượng công an đuổi theo, áp sát thì nữ tài xế tăng ga, hất tung một công an lên nóc capo và tiếp tục bỏ chạy. Một CSGT ngồi xe ôm đuổi theo cũng bị taxi đâm gây xây xát nhẹ. Lực lượng công an đã tạm giữ phương tiện và tiếp tục điều tra làm rõ.

Sáng cùng ngày, tại ngã ba Lê Đức Thọ - Giải Phóng (phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội), ô tô do Đồng Xuân Long (trú Hải Phòng) điều khiển cũng bỏ chạy khi CSGT ra hiệu lệnh dừng xe. Khi CSGT đuổi theo, Long xuống xe xông vào chửi bới, hành hung Thượng úy Nguyễn Hồng Quân, buộc lực lượng chức năng phải khống chế đưa về Công an phường Hoàng Liệt để giải quyết.

Rạng sáng 17-7, tại TP Bắc Ninh (tỉnh Bắc Ninh), tổ tuần tra cảnh sát cơ động Công an tỉnh Bắc Ninh phát hiện xe tải do Nguyễn Văn Thủy (quê Phú Thọ) điều khiển có dấu hiệu khả nghi nên ra hiệu dừng. Tuy nhiên, Thủy tiếp tục cho xe chạy. Khi xe của tổ tuần tra do Thượng sĩ Trần Đăng Vĩ và hạ sĩ Nguyễn Khắc Anh điều khiển vượt lên, ra hiệu lệnh dừng thì bị chiếc xe tải đâm thẳng vào. Hậu quả, Thượng sĩ Vĩ tử vong sau khi đưa cấp cứu, hạ sĩ Anh bị văng lên vỉa hè nhưng rất may chỉ bị choáng. Hiện tài xế Thủy đã bị bắt giữ.

Khoảng 0 giờ ngày 17-7, trên quốc lộ 22 đoạn qua xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn (TP.HCM), xe máy biển số 92N5-7289 do một thanh niên điều khiển với tốc độ nhanh đã tông trực diện vào xe máy biển số 54L6-8649 do hai thanh niên điều khiển chạy ngược chiều. Hậu quả, cả ba thanh niên té xuống đường bất tỉnh (chưa rõ danh tính). Người dân đưa ba thanh niên đi cấp cứu nhưng hai thanh niên đã tử vong, người còn lại rất nguy kịch. Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được Công an huyện Hóc Môn điều tra.

T.LƯU - AX - D.THANH