Một cháu bé 18 tháng tuổi chết do ăn phải bả chó

Ngày 1-2, tin từ Bệnh viện Đa khoa Bình Phước, cho biết: Sau gần 1 giờ cấp cứu, bé Bùi Thị Thúy Hằng, 18 tháng tuổi, ngụ tổ 9, ấp Minh Hòa (xã Tân Tiến, huyện Đồng Phú) đã chết do ăn phải bả chó.



Lúc 8 giờ 30 ngày 30-1, bé Bùi Thị Thúy Hằng được người thân đưa đến Bệnh viện Đa khoa Bình Phước cấp cứu trong tình trạng nguy kịch: Lạnh toàn thân, nằm bất động, sùi bọt mép, ngưng thở, tim ngừng đập, đồng tử 2 bên giãn tối đa, mất phản xạ ánh sáng, tím tái toàn thân. Lập tức bé Hằng được các bác sĩ xoa bóp tim ngoài lồng ngực, đặt nội khí quản, bóp bóng có ôxy và điều trị bằng các loại thuốc đặc trị.



Tuy nhiên, bé Hằng đã chết sau gần 1 giờ cấp cứu. Trong hồ sơ bệnh án bác sĩ cấp cứu kết luận, bé Hằng chết do ăn phải bả chó.



Được biết, bả chó mà bé Hằng ăn do chính người nhà "sản xuất" để đi ăn trộm chó. Bả chó mà bé Hằng ăn được người thân mang đến bệnh viện là những miếng thịt heo xắt nhỏ, được tẩm thuốc độc, cột vào sợi dây để đi trộm chó



Theo Đức Trí (CAND)