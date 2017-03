Một chi nhánh ngân hàng bị cướp hụt

(PL)- Sáng 23-10, Công an huyện Tuy An (Phú Yên) khám nghiệm hiện trường để điều tra vụ cướp xảy ra tại Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn An Mỹ (thuộc Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Tuy An).

Hai lần trộm và cướp đột nhập đều không lấy được tiền của chi nhánh ngân hàng này. Theo ông Võ Tấn Minh, nhân viên bảo vệ chi nhánh, khoảng 1 giờ sáng cùng ngày, một nhóm người lạ mặt đột nhập vào ngân hàng từ hướng cửa sổ cạnh nơi ông nằm. Nhóm cướp khống chế ông Minh rồi dùng khăn vải nhét vào miệng, trói chân tay. Do bị tấn công bất ngờ nên ông chỉ kịp nhận dạng nhóm cướp có bốn người, trong đó một người dáng dấp cao to, đầu trùm kín bằng mũ vải. Ông Minh cố giãy giụa thì bị bóp cổ và đánh vào mặt đến ngất xỉu, khi ông tỉnh lại thì nhóm cướp đã trốn thoát. Đến giờ làm việc, nhân viên chi nhánh gọi cửa mãi không được nên phá cửa vào bên trong mới phát hiện ông Minh bị trói nằm một chỗ với nhiều vết xây xát, sưng bầm. Ông Minh được đưa vào bệnh viện cấp cứu. Qua kiểm tra, két sắt tiền tại chi nhánh có dấu hiệu cạy phá nhưng số tiền 250 triệu đồng trong két vẫn còn do kẻ cướp không mở được két. Cách đây hơn ba năm, tại chi nhánh này từng bị trộm đột nhập nhưng cũng không lấy được tiền. Sáng 20-10, chị Phạm Thị Bạch Tuyết (phường 8, TP Tuy Hòa) đến điểm giao dịch của Vietcombank ở đường Duy Tân rút 450 triệu đồng. Khi chị chở theo túi tiền trên xe gắn máy đến ngã tư Trần Hưng Đạo - Nguyễn Trãi thì bị hai thanh niên bám theo, giật túi tiền rồi tẩu thoát. Hiện Công an TP Tuy Hòa vẫn đang tập trung truy xét những manh mối liên quan đến vụ cướp giật 450 triệu đồng. VIỆT TƯỜNG