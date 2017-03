Một chiến sĩ ngã từ mái nhà trong khi chữa cháy

Do xưởng mộc chứa nhiều sản phẩm đồ gỗ, gỗ nguyên liệu nên đám cháy lan nhanh, bùng lên cả khu vực nhà xưởng, đe dọa các ngôi nhà xung quanh.

Phải mất gần 2 tiếng đồng hồ, đám cháy xưởng mộc mới được dập tắt. Ảnh: TẤN LỘC

Phòng Cảnh sát PCCC Công an tỉnh Phú Yên đã huy động năm xe cứu hỏa cùng hơn 40 cán bộ, chiến sĩ đến chữa cháy. Sau gần 2 tiếng đồng hồ, đám cháy mới được dập tắt. Vụ cháy đã thiêu rụi toàn bộ phần mái và nhiều tài sản của xưởng mộc. Trong quá trình chữa cháy, ông Đinh Hùng Mạnh (cán bộ Phòng Cảnh sát PCCC Công an tỉnh Phú Yên) bị ngã từ trên mái nhà xuống sàn do tôn bị cháy hỏng, phải đưa đi cấp cứu.

T.LỘC