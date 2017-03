Một chủ tiệm vàng chiếm đoạt bạc tỉ rồi bỏ trốn

Với khuôn mặt thất thần, bà LTP (thôn Hội Khánh, xã Vạn Khánh) nói: “Cách đây khoảng bốn tháng, tôi cho bà Hồng mượn 10 cây vàng nhưng không tính lãi. Sau đó, bà Hồng mượn thêm 35.000 USD, trả lãi mỗi tháng 600 USD. Mới đây, bà Hồng tiếp tục mượn 20.000 USD và 50 triệu đồng, nói để đi buôn kỳ nam rồi xù luôn”.

Bà LTP cũng bị bà Hồng “mượn” 6.000 USD và một lượng vàng. Bà cho biết: “Bà ta rất nhạy, nhà nào có người mới gửi đô là tìm đến nói ngon ngọt để vay”.

Bà HTM (hàng xóm bà Hồng) bức xúc: “Bà Hồng bảo tôi góp tiền nuôi chung đìa tôm. Tôi vét hết được chín chỉ vàng và 30 triệu đồng đưa cho bà ấy…, ai ngờ bị lừa”. Tương tự, bà LTL ba lần cho bà Hồng vay gồm sáu cây vàng, 1.000 USD và 20 triệu đồng, là tiền dành dụm để dưỡng già, bây giờ mất trắng.

Theo những nạn nhân, ước đoán số tiền bà Hồng giật nợ lên đến 40 tỉ đồng, số người bị hại phải đến hơn trăm. Điều đáng nói là các chủ nợ cho vay tiền với số lượng lớn nhưng đa số không có giấy tờ gì làm bằng. Một số ít giữ được tờ giấy viết với nội dung đại loại: “Cháu Hồng có mượn của già Sáu… Em Hồng có mượn của chị Tám”…

Ông Nguyễn Ngọc, Chủ tịch UBND xã Vạn Phước, thừa nhận có nghe người dân bàn tán về chuyện bà Hồng lừa vay tiền rồi bỏ trốn, tuy nhiên khi nào người dân chính thức gửi đơn, chính quyền xã mới tiến hành xác minh, xử lý.

Theo ông Nguyễn Ngọc Bích - Trưởng Công an xã Vạn Phước, số tiền bà Hồng vay từ ngày mở tiệm vàng (năm 1998) rất lớn. Do bà Hồng có nguy cơ vỡ nợ nên tìm cách vay nóng bên ngoài theo kiểu “vay sau, trả trước” rồi mất khả năng chi trả, bỏ trốn luôn. Hiện công an xã đã báo sự việc về huyện. Nếu nạn nhân có đơn tố cáo về hành vi chiếm đoạt tài sản của bà Hồng thì cơ quan công an sẽ vào cuộc. Ông Bích nhận định người bị hại chưa làm đơn do phần lớn họ là người trong dòng họ bà Hồng. Một số người khác đang ngóng chờ tung tích bà Hồng thêm một thời gian nữa rồi mới tố cáo.

