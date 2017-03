Một "cò mồi" tại bến xe phía Nam Hà Nội bị chém chết

Ngày 7/6, tin từ Công an quận Hoàng Mai cho biết: Công an quận Hoàng Mai phối hợp với các phòng nghiệp vụ trong Công an TP đang điều tra vụ trọng án xảy ra tại bến xe phía Nam (Hà Nội). Vụ án xảy ra hồi 19h30 ngày 5/6, tại đường Giải Phóng.

Khi đó, anh Nguyễn Văn Tài (31 tuổi, trú tại Mộc Bắc, Duy Tiên, Hà Nam, là đối tượng "cò" dẫn khách tại bến xe phía Nam) điều khiển xe máy Wave, BKS 29X8-1778 đi từ Đuôi Cá đến bến xe phía Nam.

Khi đến trước cửa bến xe, anh Tài bị 2 đối tượng đi xe máy cùng chiều dùng dao chém 1 nhát vào vai và 1 nhát vào lưng. Anh Tài kêu cứu đồng thời tiếp tục điều khiển xe máy vào sân của bến xe phía Nam thì gục ngã.

Mặc dù được đưa đi cấp cứu nhưng đến 20h40' cùng ngày, thì nạn nhân đã tử vong.





Theo X.M (CAND)