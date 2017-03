Một công an đá tung máy quay của phóng viên

Khi được yêu cầu xuất trình giấy tờ, người này không chấp hành và tự xưng mình là cảnh sát hình sự. Trong biên bản vi phạm hành chính, người này lại khai là Cao Anh Tuấn, nghề nghiệp tự do. Lát sau, một người xưng là người quen của Tuấn đi ô tô bốn chỗ đến cản trở tổ công tác làm nhiệm vụ.

Khi kiểm tra ô tô trên, tổ công tác phát hiện một tuýp sắt dài khoảng 60 cm nên đã mời tài xế về trụ sở công an để làm rõ. Đột nhiên, một thanh niên lao vào định giải cứu tài xế này. Thấy nhóm phóng viên (đi theo tổ công tác đặc biệt để làm nhiệm vụ tuyên truyền) đang quay phim, chụp ảnh, người này đã chửi bới và dùng tay che máy ảnh, sau đó đá tung máy quay của một phóng viên và còn định lao vào tấn công nhưng bị công an khống chế, tạm giữ. Người này khai là Trương Mạnh Hà (ở Mai Dịch). Bước đầu xác minh được Hà cũng đang công tác trong lực lượng công an.

HỒ LÂM