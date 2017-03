Một công an mang quyết định phân công công tác đi cầm

Theo đơn, đầu năm 2011, Thượng sĩ Tr. đi cùng chồng tới nhà gặp ông đặt vấn đề vay tiền làm ăn. Bà Tr. đã đưa cho ông một tờ quyết định của Công an TP phân công công tác tại Công an huyện An Lão từ cuối năm 2009 để làm tin và ông đã cho nữ cảnh sát này vay số tiền 650 triệu đồng trong thời hạn ba tháng. Sau đó bà gọi điện thoại đề nghị vay thêm và nhờ cha tới nhận tiền. Tổng số tiền bà đã vay của ông T. là 1,8 tỉ đồng.

Sau khi ông trình báo, Công an huyện An Lão đã có buổi làm việc với hai bên và bà Tr. hứa sẽ trả đủ nợ gốc cùng lãi trong tháng 6-2012 nhưng đến nay vẫn chưa thanh toán.

Thượng tá Phan Xuân Lai - Trưởng Công an huyện An Lão cho biết Thượng sĩ Tr. thừa nhận đã đưa quyết định phân công công tác cho ông T. để vay nợ. “Việc mang quyết định phân công công tác đi cầm là vi phạm quy định của ngành. Công an huyện sẽ kiểm điểm, xử lý” - ông Lai nói.

H.HOÀNG