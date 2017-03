Một công an nhảy cầu tự tử

Theo xác nhận ban đầu của Công an huyện Cư Jút, người nhảy cầu là Thượng sĩ Điểu Hà, đang công tác tại Đội An ninh công an huyện này.

Đến hơn 10 giờ sáng 23-7, xác của anh Hà vẫn chưa được tìm thấy. Người nhà nạn nhân cho biết có thể là do buồn phiền chuyện gia đình nên Thượng sĩ Hà đã tìm đến cái chết.

VĂN THÀNH