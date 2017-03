Một công an viên tử vong chưa rõ nguyên nhân

Ngày 18/12, Công an tỉnh Bình Phước đang tích cực điều tra, làm rõ cái chết của anh Nguyễn Thanh Tuấn- Công an xã Thanh Hòa (huyện Bù Đốp, Bình Dương).Xác minh ban đầu cho thấy, chiều tối 15/12, ông Nguyễn Công Thuận- Phó Trưởng Công an xã Thanh Hòa nhận tin báo có một số đối tượng lạ mặt đến nhà ông K đòi nợ.

Khi đó, ông Thuận đã gọi điện cho anh Tuấn đến nhà ông K để giải quyết. Sáng ngày 16/12, người dân bất ngờ phát hiện anh Tuấn nằm chết tại bờ ruộng thuộc ấp Thanh Tâm (xã Thanh Hòa) nên báo công an. Giám định pháp y cho thấy anh Tuấn tử vong trước đó vài tiếng đồng hồ.



Hiện vụ việc đang được Công an Bình Dương xác minh làm rõ nguyên nhân tử vong của anh Tuấn.



Theo H.Nguyễn (GiadinhNet)