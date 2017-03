Một công nhân cháy nửa người vì... điện cao thế

Chỉ trong 2 ngày đã có 3 người chết vì điện tại tỉnh Bình Phước và Đồng Tháp.

Lúc 13h30 ngày 23/3, anh Nguyễn Thanh Nhàn (SN 1971, quê huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang) điều khiển xe tải biển số 51C-002.52 chở 33,7 tấn hạt điều khô vào xưởng điều Sơn Bông (khu phố 1, phường Thác Mơ, thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước) để bán. Xưởng này do bà Trần Thị Bông (SN 1958) làm chủ.

Khi đỗ xe, anh Nhàn vô tình để xe dưới đường dây điện cao thế 110 KV Thác Mơ – Đồng Xoài.

Thời điểm trên, anh Huỳnh Minh Tín (SN 1995, ngụ huyện Tân Uyên, tỉnh Bình Dương, công nhân xưởng điều Sơn Bông) đã trèo lên thùng xe lấy mẫu hạt điều để thử chất lượng trước khi cân thì bất ngờ bị dòng điện từ đường dây 110KV từ trên đầu phóng xuống.

Vụ tai nạn làm anh Tín bị cháy nửa người và tử vong tại chỗ. Xe tải chở hạt điều trong lúc bốc cháy dữ dội đã phát ra tiếng nổ.

Trước đó một ngày, lúc 16h ngày 22/3, một người đã tử vong do bị điện giật chết tại Doanh nghiệp tư nhân Phạm Hoàng Vân (ấp An Lạc, xã An Bình, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp). Thông tin ban đầu, nạn nhân là công nhân đang bốc vác vật tư nông nghiệp.

Danh tính nạn nhân được xác định là anh Nguyễn Văn Giới (SN 1979, ngụ tại phường Mỹ Phú, TP Cao Lãnh). Thời điểm xảy ra vụ việc, anh Giới bị tử nạn khi đang bốc vật tư trên băng chuyền và bất cẩn bị điện giật đến chết.

Gần 21h cùng ngày, anh Võ Ngọc Của (SN 1992) trong khi dùng điện hàn xe đã bị điện giật chết tại khóm Bình Phú Quới (thị trấn Lấp Vò, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp).

Theo Cẩm Vân - Phương Ngọc (Petrotimes)