Một công nhân chết kẹt dưới ghềnh đá

Đến 8 giờ sáng 6-12, xác anh Tiếp được phát hiện mắc kẹt tại ghềnh đá trên suối Nậm Kim (xã Mường Kim, huyện Than Uyên, Lai Châu).Theo TTXVN, anh Đậu Văn Tiếp (SN 1988, quê quán xã Định Hóa, huyện Kim Sơn, Ninh Bình) là công nhân Công ty Lilama 10, đang thi công công trình thủy điện Bản Chát.

Trước đó, khoảng 23 giờ đêm 5-12, anh Tiếp cùng 9 người khác là công nhân và thanh niên địa phương uống rượu ở ven suối gần công trình. Trong lúc uống rượu, có hai nam thanh niên (chưa rõ tên, tuổi, địa chỉ) vào làm quen và uống rượu cùng rồi xảy ra mâu thuẫn với anh Tiếp.

Hai thanh niên trên đã bỏ đi nhưng chỉ một lúc sau kéo thêm một số người quay lại, dùng hung khí gây gổ, đánh nhau. Anh Tiếp sợ quá bỏ chạy. Đến sáng 6-12, Đồn Công an thủy điện Bản Chát phát hiện xác anh Tiếp mắc kẹt tại ghềnh đá suối Nậm Kim.

Qua khám nghiệm, anh Tiếp bị suy hô hấp dẫn đến tử vong (dạng đuối nước). Hiện Công an huyện Than Uyên đang phối hợp cùng Công an tỉnh Lai Châu điều tra làm rõ.



