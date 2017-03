Một công nhân chết trong trường mầm non

Nạn nhân là anh Ngô Văn Hưởng (24 tuổi, trú tại Yên Lập, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định) là thợ xây dựng đang làm việc tại tòa nhà sát cạnh trường.

Bước đầu điều tra, cơ quan công an nhận định: rất có thể do trời nóng quá nên anh Hưởng ra lan can tầng 3 nằm ngủ. Nhiều khả năng do ngủ say nên anh Hưởng đã ngã xuống đất, dẫn đến tử vong.

Hiện, cơ quan công an đang điều tra làm rõ.

Theo Khánh Hằng (VNN)