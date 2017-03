Một công nhân rơi từ tầng ba xuống đất chết

(PL)- Ngày 7-3, anh Nguyễn Thái An, công nhân công trình xây dựng chung cư The Vista (trên đường xa lộ Hà Nội, phường An Phú, quận 2, TP.HCM), đã chết khi rơi từ tầng ba xuống đất (ảnh).

Trước đó, anh An đang tháo dỡ giàn giáo trên tầng ba của tòa nhà The Vista, bất ngờ thanh sắt anh đang vịn tay bị gãy khiến anh bị rơi xuống đất. Một số công nhân đã nhanh chóng đưa anh An đến bệnh viện cấp cứu nhưng anh đã chết trên đường đi. Theo các bác sĩ, nạn nhân bị nhiều thương tích trên người, trong đó nặng nhất là vùng đầu. Được biết, hoàn cảnh gia đình anh An rất khó khăn. Anh là lao động chính trong nhà nuôi vợ và hai con nhỏ. Theo nhiều công nhân làm việc tại công trình tòa nhà The Vista, cách đây hơn một tháng có một công nhân cũng bị tai nạn ngã từ tầng 22 xuống tầng bốn chết tại chỗ. H.TUYẾT