Một công nhân rơi từ tầng sáu xuống đất

Một công nhân đã rơi từ tầng sáu của công trình xuống đất, bị thương rất nặng. Nạn nhân là anh Hứa Sen, khi xảy ra tai nạn, anh Sen đang xây dựng phần mặt ngoài của công trình.

Được biết chủ đầu tư công trình là Công ty TNHH Phú Mỹ Thành chuyên kinh doanh nhà hàng tiệc cưới. Đơn vị thiết kế và thi công là Công ty Thiết kế Kiến trúc Góc Nhìn.

Trung tá Nguyễn Đông Cung, Phó Trưởng Công an phường Tam Thuận, cho biết: Công trình này thi công không đảm bảo an toàn, thiếu rào chắn, lưới bảo vệ. Hiện công an đang tiến hành điều tra làm rõ để xử lý nghiêm.

LÊ PHI