Một công ty nhập chất tạo đục nghi ngờ có DEHP

Lô hàng nói trên được Công ty New Choice Foods nhập từ Công ty Triko Foods Co., Ltd (Đài Loan). Đoàn thanh tra đã yêu cầu Công ty New Choice Foods thu hồi toàn bộ sản phẩm có sử dụng phụ gia tạo đục nghi ngờ có DEHP, đồng thời công khai rộng rãi cho người tiêu dùng biết.

TRẦN NGỌC