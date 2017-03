Một CSGT hy sinh khi làm nhiệm vụ

đã xảy ra vụ tai nạn giao thông làm Trung úy Nguyễn Văn Chỉnh, Tổ trưởng Tổ tuần tra kiểm soát Đội CSGT đường Hồ Chí Minh (thuộc Phòng CSGT đường bộ, đường sắt - Công an tỉnh Thanh Hóa), hy sinh và năm người khác bị thương.

Vào thời điểm trên, xe taxi do anh Phùng Văn Đạt (trú Hà Tĩnh) điều khiển và xe môtô do anh Lô Văn Chương (trú Nghệ An) điều khiển đâm sầm vào nhau. Xe taxi mất lái tông vào Trung úy Nguyễn Văn Chỉnh đang xử lý một xe ôtô khác vi phạm giao thông. Anh Chỉnh hy sinh tại chỗ, còn năm người khác đi trên xe môtô, taxi bị thương nặng. Hiện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

T.LONG