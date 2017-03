Một cụ bà chết bất thường trong nhà

(PL)- Chiều 24-7, cơ quan Công an TP Vinh (Nghệ An) phối hợp cùng Trung tâm Pháp y tỉnh Nghệ An khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra nguyên nhân bà Nguyễn Thị Bình (69 tuổi, trú xã Đông Vĩnh, TP Vinh) chết bất thường trong nhà.

Bà Bình sống một mình trong căn nhà cấp bốn 10 năm nay. Những ngày qua, hàng xóm thấy cổng nhà bà khóa kín nên nghĩ bà khóa cửa về thăm quê ở Hà Tĩnh. Sáng 24-7, người cháu đến thăm bà Bình thấy cổng đóng nên đã trèo vào thì phát hiện bà nằm chết trên sàn nhà, thi thể bắt đầu phân hủy, bốc mùi hôi. Do vậy người cháu và hàng xóm báo công an. Qua khám nghiệm hiện trường, tuy cửa nhà khóa trái nhưng đồ đạc trong nhà bà Bình có dấu hiệu bị lục tung, xáo trộn. Đ.LAM