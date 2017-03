Một cụ già chết cháy trên đồng rơm

Đám ruộng nhà bà Tám, nơi xảy ra cái chết thương tâm của bà - Ảnh: Đoàn Cường

Theo gia đình bà Tám, trưa 4-5 bà ra đồng để phơi rơm và đốt lấy tro làm phân và làm sạch gốc rơm chuẩn bị cho vụ cày tới.

Đến khoảng 13g, người thân trong gia đình không thấy bà đâu nên đổ xô đi tìm. Khi ra đến đám ruộng của gia đình mới thu hoạch ở sau sân vận động của thôn thì thấy toàn bộ rơm đã được đốt hết. Sau đó, mọi người phát hiện bà Tám đã chết trong đám tro.

Một số người dân địa phương cho hay khi đốt rơm ở ruộng nhà mình, do lửa cháy lớn bén sang ruộng rơm nhà kế bên. Khi bà Tám qua dập lửa thì không may bị trượt chân té. Do vào thời điểm này không có người đi ra đồng nên không kịp ứng cứu dẫn đến cái chết thương tâm của bà Tám.

Con bà cho biết nhiều lần khuyên mẹ không nên ra đồng vì đã lớn tuổi, nhưng do tính bà thích làm lụng nên không ai cản được.

Theo Đoàn Cường (Tuổi Trẻ)