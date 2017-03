Một “đại ca” nổ súng uy hiếp người thân

Chiều 17-9, do mâu thuẫn với em gái nên Ẩn đánh người này. Mẹ ruột của Ẩn can ngăn thì bị Ẩn xô té. Thấy vậy, Phan Văn Dạng (em của Ẩn) cự cãi, dẫn đến xô xát với Ẩn. Tức giận, Ẩn lấy ra một súng ngắn nhắm vào Dạng bóp cò nhưng không trúng. Quá hoảng sợ, Dạng cùng mẹ và em gái bỏ chạy ra chốt dân phòng gần đó ẩn nấp. Ngay sau đó, hàng xóm còn nghe thêm hai tiếng súng nổ nữa. Nhận được tin báo, lực lượng công an có mặt tại hiện trường, phong tỏa khu vực để vây bắt Ẩn. Qua khám xét nơi ở của Ẩn, công an thu giữ một khẩu súng ngắn, bốn viên đạn Ẩn cất giấu trong nhà tắm.

Được biết, Ẩn là tay giang hồ “số má” tại địa phương, từng có hai tiền án về tội cướp và cướp giật tài sản và mới ra tù.

H.TUYẾT