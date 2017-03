Một đại úy CA vay tiền bằng thẻ ngành

Sáng 16-1, Đại tá Nguyễn Hồng Quang, Trưởng phòng Kỹ thuật hình sự (PC54) - Công an TP.HCM, cho biết: Qua xác minh theo đơn của đương sự, xác định Đại úy Nguyễn Tấn Lộc, Phó Đội trưởng Đội Tham mưu PC54, có thế chấp thẻ ngành để vay mượn tiền. Căn cứ theo quy định của ngành, hành vi thế chấp thẻ ngành để vay mượn tiền có mức kỷ luật là cảnh cáo. Phòng đã họp và thống nhất đề nghị hình thức kỷ luật cảnh cáo về mặt đảng đối với Đại úy Lộc và đã chuyển hồ sơ lên lãnh đạo Công an TP.HCM xem xét.

Theo bà Nguyễn Thị Diệu Hiền (ngụ quận 7, TP.HCM), bà và Đại úy Lộc quen biết nhau từ trước. Tháng 7-2011, Đại úy Lộc hỏi mượn bà 60 triệu đồng và thế chấp bằng giấy chứng minh công an nhân dân (thẻ ngành) để làm tin. Sau đó, Đại úy Lộc nhiều lần mượn tiền và bảo lãnh cho người khác vay mượn tiền bà Hiền và cũng thế chấp bằng thẻ ngành. Đến hạn, tháng 10-2012, bà liên hệ, tìm Đại úy Lộc đòi lại tiền cho mượn nhưng Đại úy Lộc không trả. Bức xúc, bà làm đơn gửi lãnh đạo Phòng PC54, lãnh đạo Công an TP.HCM sự việc trên.

Thông báo giải quyết đơn của lãnh đạo Phòng PC54 và thẻ ngành Đại úy Lộc thế chấp để vay mượn tiền. Ảnh: TD

PC54 lập tổ xác minh, làm rõ nội dung đơn tố cáo của bà Hiền và kết luận: Việc Đại úy Lộc dùng thẻ ngành thế chấp để vay mượn tiền là có thật. Hành vi dùng thẻ ngành công an để vay mượn tiền là vi phạm nghiêm trọng, ảnh hưởng đến danh dự, uy tín của ngành công an, cần xử lý nghiêm.

“Lãnh đạo Phòng PC54 chỉ đề xuất Ban giám đốc Công an TP.HCM cảnh cáo Đại úy Lộc là quá nhẹ so với vi phạm và tôi đã có đơn gửi cơ quan có thẩm quyền xem xét, xử lý nghiêm vi phạm của Đại úy Lộc. Qua tìm hiểu, tôi nắm thông tin là Đại úy Lộc dùng số tiền đó để cá độ đá bóng. Nếu ông Lộc không phải công an và không thế chấp thẻ ngành thì tôi không cho mượn tiền. Số tiền đưa cho Đại úy Lộc, ngoài tiền tôi tích cóp còn mượn bạn bè, người thân và đã quá hạn mà tôi không có tiền trả” - bà Hiền nói.

Theo Đại tá Quang, việc bà Hiền cho rằng Đại úy Lộc vay mượn tiền để cá độ đá bóng, phòng sẽ tiếp tục xác minh nội dung này. “Nếu kết quả xác minh như bà Hiền tố cáo thì chúng tôi sẽ kiến nghị hình thức kỷ luật cao hơn và đề nghị xử lý theo pháp luật về hành vi đánh bạc. Quan điểm chúng tôi là không bao che, sai phạm tới đâu, xử lý tới đó”, ông Quang nói.

Tháng 9-2012, Công an tỉnh Đồng Nai khởi tố bị can đối với Đỗ Hà Thanh (nguyên thượng sĩ, thuộc Đội Tổng hợp Công an TP Biên Hòa) để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trong quá trình công tác tại Đội CSGT, Thanh đã làm giả nhiều thẻ ngành mang tên mình mang đi thế chấp cho nhiều người để vay nợ. Thanh đã lợi dụng lòng tin của những chỗ quen biết để mượn giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, nhiều xe máy đắt tiền đem đi thế chấp lấy tiền. Tổng số tiền Thanh vay nợ khoảng 2 tỉ đồng.

TRUNG DUNG