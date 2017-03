Một đại úy công an hy sinh trong khi làm nhiệm vụ

Đại úy Trần Minh Nhựt (46 tuổi) là trinh sát Đội tuần tra chống đua xe, Công an thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang.



Theo hồ sơ của Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an Tiền Giang, sự việc bắt đầu từ tối 8/8, tại một điểm Internet trên đường Hoàng Hoa Thám phường 3, thành phố Mỹ Tho.



Trong lúc chơi game, nhóm của Phạm Hoàng Nhật Tân (16 tuổi), ngụ ấp 1, xã Đạo Thạnh, thành Phố Mỹ Tho cùng Nguyễn Thanh Vũ Hải, Trần Anh Phương (cùng xã) mâu thuẫn với nhóm của Nguyễn Hữu Chiến (còn gọi là Bi) 14 tuổi ngụ phường 3, thành phố Mỹ Tho cầm đầu.



Sau đó, nhóm của Tân đã rút dao chém nhóm của Chiến, khiến cho cả nhóm của Chiến bỏ chạy.



Đến tối 9/8, nhóm của Chiến đã tập trung lại và chuẩn bị sẵn hung khí để tìm nhóm của Tân trả thù. Sau quá trình lùng sục, nhóm của Chiến phát hiện nhóm của Tân đang uống nước tại một quán càphê không tên trên đường Trưng Trắc, gần với nhà hàng khách sạn Sông Tiền thuộc phường 1, thành phố Mỹ Tho.



Tại đây, hai bên đã ấu đả, thanh toán nhau, khiến cả hai bên đều có người bị thương, quán càphê bị đập phá tan tành. Cuối cùng, nhóm của Tân bỏ chạy để lại chiếc xe đạp điện.



Được người dân trình báo, Đội tuần tra chống đua xe Công an thành phố Mỹ Tho đến hiện trường, xác minh vụ việc. Chưa xong việc thì Phạm Hoàng Nhật Tân cùng đồng bọn quay lại lấy xe đã bỏ lại trước đó.



Lúc đó, chủ quán càphê không cho Tân dẫn xe về mà yêu cầu bồi thường thiệt hại nhưng đã bị Tân rút dao đuổi chém.



Khi đó, đại úy Trần Minh Nhựt, thành viên của nhóm chống đua xe đã nhảy vào khống chế tên Tân tước hung khí nhưng Tân đã kịp né tránh và quay lại đâm anh Nhựt 3 nhát dao vào người, trong đó có một nhát trúng tim khiến anh Nhựt tử vong tại chỗ.



Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Công an thành phố Mỹ Tho đã phối hợp cùng với Công an tỉnh Tiền Giang tiến hành bắt khẩn cấp đối với Phạm Hoàng Nhật Tân đồng thời tạm giữ 18 đối tượng côn đồ của hai băng nhóm này để điều tra làm rõ và xử lý nghiêm theo pháp luật./.

Theo Công Trí (TTXVN/Vietnam+)