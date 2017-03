Một đêm, 2 người bị lũ cuốn ở đầm Ô Loan

Bà Phạm Thị Thùy Lê, Phó Chủ tịch UBND huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên, cho biết do nước lũ tiếp tục về nhiều nên đến chiều ngày 4-10, lực lượng cứu hộ của huyện này vẫn chưa tìm thấy thi thể ông Nguyễn Bá Khoa (54 tuổi, ngụ thôn Tân Long, xã An Cư, huyện Tuy An).





Một số người dân đứng trên bờ phát hiện nhưng do nước lũ về nhiều nên không dám ra cứu.



Sau đó, khoảng 2 giờ ngày 4-10, một thanh niên tên Cao Văn Minh (SN 1995, cùng ngụ thôn Tân Long) trên đường đi chơi về khi qua cầu này cũng bị nước lũ cuốn trôi. May mắn Minh bơi được vào bờ còn chiếc xe máy vẫn chưa tìm thấy.



Bên cạnh cầu cũ Long Phú, nơi xảy ra tai nạn, cầu mới Long Phú dài 215m, do Ban Quản lý dự án thủy lợi và Phòng chống thiên tai tỉnh Phú Yên làm chủ đầu tư với tổng kinh phí trên 70 tỉ đồng đang được xây dựng. Cây cầu này dự kiến hoàn thành và đưa vào sử dụng vào cuối năm 2012.



