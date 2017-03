Một đôi vợ chồng bị cháy đen trên giường ngủ

Khi nhiều người trong xóm chạy đến đã thấy lửa cháy dữ dội trên giường ngủ của ông Hai và vợ là bà Võ Thị Đời (62 tuổi). Toàn thân ông bà đều bị cháy đen, co rút, biến dạng. Ông Hai, bà Đời đã nhanh chóng được đưa ra ngoài. Cả hai được đưa đến Bệnh viện Long An cấp cứu, sau đó được chuyển ngay đến Bệnh viện Chợ Rẫy, TP.HCM.



Theo chẩn đoán bước đầu, ông Hai và bà Đời bị phỏng trên 90% và khó có khả năng qua khỏi. Đến 16 giờ cùng ngày, ông Hai và bà Đời đã tử vong.

Tại hiện trường, công an đã thu giữ một đôi dép nam và can nhựa đựng xăng đã cắt quai xách. Đôi dép này được xác định là của Bùi Nhựt Quang, con rể thứ sáu của ông Hai và bà Đời.



Vụ án vẫn đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

Theo Ngọc Trâm (VNN)