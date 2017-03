Một giám đốc biến 560 ha cao su của chung thành của riêng

Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã làm rõ hành vi làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản của bị can Trần Văn Thìn - chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm giám đốc Công ty TNHH Đông Nam Long (TP.HCM). Công ty Đông Nam Long có hai thành viên góp vốn là ông Trần Văn Thìn và bà Nguyễn Thị Thanh Tuyền. Cuối năm 2007, Công ty Đông Nam Long đã trồng được khoảng 560 ha cao su trên tổng diện tích đất được UBND tỉnh Bình Phước cho thuê và chủ quyền. Tuy nhiên, đến cuối năm 2007, ông Trần Văn Thìn và bà Nguyễn Thị Thanh Tuyền thống nhất giải thể công ty và phân chia tài sản. Công ty Đông Nam Long đã tiến hành họp đi đến thống nhất phân chia tài sản như sau: Bà Nguyễn Thị Thanh Tuyền được chia 3,6 triệu m2, còn ông Trần Văn Thìn được chia 2,05 triệu m2 đất trồng cao su. Từ đó đến năm 2008, cả hai không tranh chấp, khiếu kiện hay nợ nần gì nhau về vấn đề tài sản.

Theo Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an, để thực hiện việc phân chia tài sản theo thỏa thuận đã thống nhất tại cuộc họp nêu trên, ông Trần Văn Thìn đã ký công văn đề nghị Sở TN&MT tỉnh Bình Phước tiến hành cấp giấy chủ quyền cho hai người. Thế nhưng thay vì gửi công văn đi, ông Thìn đã không gửi mà còn có hành vi chiếm giữ, lập hồ sơ giả mạo chữ ký của bà Nguyễn Thị Thanh Tuyền để nộp hồ sơ xin chuyển trụ sở Công ty Đông Nam Long về ấp Chà Là, xã Lộc Thịnh, huyện Lộc Ninh, Bình Phước đồng thời đề nghị Sở KH&ĐT tỉnh Bình Phước cấp giấy phép đăng ký kinh doanh mới, tự ý đưa tên bà Tuyền vào danh sách thành viên góp vốn mà không được sự đồng ý của bà Tuyền để phục vụ ý đồ chiếm đoạt số diện tích cao su nói trên của bà Tuyền.

Sau đó bằng thủ đoạn giả mạo hồ sơ, chữ ký, ông Trần Văn Thìn đã hoàn tất kịch bản loại bà Nguyễn Thị Thanh Tuyền ra khỏi “cuộc chơi”. Sau khi phát hiện hành vi của ông Trần Văn Thìn, bà Tuyền làm đơn tố cáo. Khoảng giữa năm 2011, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam ông Trần Văn Thìn về hành vi nói trên. Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an cho biết đang làm rõ nội dung đơn của văn phòng luật sư đại diện cho bà Nguyễn Thị Thanh Tuyền tố cáo Công ty Đông Nam Long đã cho người chặt hết hàng cây bảo vệ toàn bộ diện tích cao su của bà Nguyễn Thị Thanh Tuyền để bán lấy tiền, đồng thời bơm hóa chất kích thích vào cây cao su hòng khai thác triệt để mủ thu lợi bất chính.

