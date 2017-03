Một hiệu thuốc Đông dược ở Phú Yên sang chiết thuốc trái phép

Tối 24-12, đoàn kiểm tra liên ngành tỉnh Phú Yên bắt quả tang nhân viên nhà thuốc Hiệp Hương đang sang chiết thuốc của một nhà thuốc Đông dược do TP.HCM sản xuất sang chai nhựa rồi dán nhãn hiệu “Mãnh hổ huyết Kim Khuê” nhưng không có tên tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm, nơi sản xuất... Lực lượng chức năng còn phát hiện nhiều thùng phi, can nhựa, thùng đựng thuốc chưa xác định nguồn gốc, xuất xứ, loại thuốc; nhiều chai đựng thuốc không có nhãn, mác… Chi cục Quản lý thị trường Phú Yên đã lập biên bản, niêm phong kho thuốc của nhà thuốc Hiệp Hương, tạm giữ tám can nhựa, tám thùng giấy, hai bao tải đựng thuốc, chai nhựa, nhãn mác...

Theo Đội Quản lý thị trường số 2 (thuộc Chi cục Quản lý thị trường Phú Yên), hành vi vi phạm của nhà thuốc Hiệp Hương vượt quá thẩm quyền xử lý của đoàn nên vụ việc được chuyển giao cho cơ quan có thẩm quyền cao hơn.

T.LỘC