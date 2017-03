Một học sinh bị chém chết tại cổng trường

Khoảng 11 giờ 30, Nghĩa vừa bước ra khỏi cổng trường liền bị ba đối tượng lao tới dùng gạch đá, mã tấu chém tới tấp. Do bị chém bất ngờ và vết thương quá nặng nên em đã bất tỉnh ngay tại hiện trường.

Nhận được tin báo, lực lượng Công an phường An Hải Đông đã nhanh chóng đến hiện trường nhưng em Nghĩa đã chết. Sau khi chém Nghĩa, các đối tượng trên nhanh chóng tẩu thoát. Công an quận Sơn Trà cho biết hiện danh tính những kẻ gây ra cái chết của Nghĩa vẫn chưa xác định được.