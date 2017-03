Một học sinh bị công an đánh đến nhập viện?

Cùng ngày, cha của em Toàn đã gửi đơn tố cáo, yêu cầu xử lý việc con trai ông bị công an bắt, tra khảo, bức cung trong một thời gian dài nhưng không có người giám hộ.

Theo em Toàn, lúc 20 giờ ngày 9-7, em cùng người bạn đi chơi về ngang nhà ông Giáp Trí Nguyên (xã Hòa An) thì ông này kêu lại hỏi chuyện. Ông Nguyên bảo Toàn giống người đã lấy cắp chiếc ví của ông trước đây nên bắt em nhốt vào nhà rồi báo công an. Tại trụ sở công an xã, em Toàn bị còng tay và bị hai cán bộ công an đánh liên tục. Nằm trên giường bệnh, Toàn khóc tức tưởi: “Cứ hỏi một câu họ lại đánh cháu, đau không chịu nổi. Họ liên tục hỏi cháu có trộm cắp vụ này, vụ kia không, một ông lấy roi điện gí sát vào ngực cháu, bảo cháu nhận nếu không sẽ bị châm điện đến chết. Cháu sợ quá nên mấy ổng hỏi chuyện gì cháu cũng gật đầu nhận đại”. Cũng theo em Toàn, rạng sáng 10-7, công an có còng tay chở em đi ngang nhà nhưng không cho em báo với cha mẹ.

Cha em Toàn kể: “Rạng sáng 10-7, một số người dân thấy Toàn bị công an dẫn đi nên báo cho gia đình biết. “Suốt từ 1 giờ đến 4 giờ sáng, họ đóng cửa phòng tra hỏi con tôi, họ hăm dọa, la hét ầm nhưng không cho tôi vào. Sau đó, một cán bộ công an bảo tôi ký vào một tờ giấy nhưng họ không đọc để tôi biết nội dung gì. Đến chiều tối, khi về đến nhà, Toàn ngã gục nên gia đình đưa đi nhập viện.”

Ông Tô Hoài, Phó Công an xã Hòa An, cho biết những người làm việc với em Toàn hôm đó là: Châu Thế Cường, Phó Công an xã; Phạm Chí Thắng, công an viên; hai cán bộ Công an huyện Phú Hòa là ông Nguyễn Văn Bình và ông Dũng. Trao đổi với phóng viên, ông Châu Thế Cường phủ nhận đã đánh Toàn nhưng thừa nhận em có nhiều vết thương trên người và đang xác minh nguyên nhân có các vết thương này.

TẤN LỘC