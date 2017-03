Một học sinh bị điện giật chết khi qua cầu

Lát sau nghe hung tin hai vợ chồng hốt hoảng chạy đến thấy con nằm bất động dù đã được một nhân viên y tế sơ cứu. Một ôtô chạy ngang thấy vậy liền chở em thẳng vào bệnh viện nhưng không kịp...



Ngày 27-5 tổng kết năm học, Thảo sẽ được nhận phần thưởng, nào ngờ hôm ấy là ngày đưa tang. Thầy cô, bạn bè đều nghẹn ngào, tức tưởi. Trong khi tới nay ngành điện vẫn chưa đến thăm hỏi, nhận trách nhiệm.



Sau tai nạn thương tâm này, thị xã Tân Châu yêu cầu cơ quan chức năng kiểm tra báo cáo vụ việc, cơ quan điều tra cũng vào cuộc.



Ông Nguyễn Văn Lên, chủ tịch UBND thị xã, cho hay kết quả ban đầu cho thấy cầu có gắn nhiều trụ đèn chiếu sáng. Do dây dẫn trong trụ bị hở chạm vào thân trụ bằng kẽm khiến cầu nhiễm điện. Khi qua cầu, Thảo bước vào vũng nước có điện và bị điện giật dẫn tới tử vong.



“Toàn bộ phần kim loại của cầu đều dẫn điện với điện thế 220V. Phải nói là hết sức nguy hiểm! Nếu như lúc ấy có nhiều người qua cầu thì tai nạn hết sức nghiêm trọng” - ông Lên cho biết.



Nhiều hộ dân sống hai bên cầu chợ Phú Vĩnh khẳng định cây cầu này nhiễm điện từ lâu. Hệ thống điện chiếu sáng trên cầu có nhiều bóng đèn. Thấy hai bóng đèn bị hỏng, nghi nhiễm điện từ đấy nên họ đã phản ảnh với UBND xã Phú Vĩnh nhưng chẳng thấy ai khắc phục.



Theo tìm hiểu của chúng tôi, cầu Phú Vĩnh do Ban quản lý Bắc Vàm Nao của tỉnh An Giang làm chủ đầu tư. Còn hệ thống điện chiếu sáng trên cầu do chi nhánh điện Tân Châu quản lý và cung cấp. Riêng hai bóng đèn bị hỏng sử dụng nguồn điện của Ban công trình công cộng thị xã Tân Châu.



Ông Phan Văn Dũng, trưởng ban, cho biết hai bóng đèn, dây dẫn, trụ và toàn bộ thiết kế đều do đơn vị thi công cầu đảm nhận, ban chỉ đấu nối dây để cung cấp điện cho hai bóng đèn.



“Qua kiểm tra phát hiện dây điện trong trụ kẽm không có ống nhựa bảo vệ và mối nối ở trên đèn chỉ dùng bọc nilông quấn lại, lâu ngày bị bong tróc nên cầu nhiễm điện. Nó hoàn toàn sai kỹ thuật và không đảm bảo an toàn, từ đó gây chết người” - ông Dũng giải thích.



Sẽ xử lý nghiêm khắc



Trao đổi với PV, ông Nguyễn Văn Lên cho biết đã yêu cầu ngành điện tổng kiểm tra, khắc phục hệ thống điện chiếu sáng công cộng trên địa bàn. Hiện phòng kỹ thuật hình sự Công an An Giang đang giám định để xác định cụ thể nguyên nhân rò rỉ điện và sai sót do đơn vị nào chịu trách nhiệm.



Khi có kết quả, UBND thị xã sẽ xử lý nghiêm khắc đối với những đơn vị, cá nhân liên quan.



Ông Lên cũng xác nhận khi phát hiện cầu nhiễm điện, người dân có phán ảnh với UBND xã Phú Vĩnh và ngành điện. UBND xã bảo có báo với chi nhánh điện lực Tân Châu bằng điện thoại nhưng khi UBND huyện làm việc với hai đơn vị này thì chi nhánh điện lực phủ nhận.



“Đáng lý UBND xã phải báo cáo bằng văn bản với ngành điện, với UBND thị xã. Đằng này chỉ báo bằng điện thoại và không theo dõi việc khắc phục là hết sức thiếu trách nhiệm. Chúng tôi cũng sẽ xử lý nghiêm đối với lãnh đạo xã Phú Vĩnh” - ông Lên khẳng định.





Theo Tuổi Trẻ