Một học sinh đi picnic bị chết trong rừng

Sáng 15/5, nhận được tin báo em Nguyễn Thị Diệu Trinh (17 tuổi), học sinh lớp 11A1 trường THPT Huỳnh Thúc Kháng cùng nhóm bạn trong lớp đi chơi tại thác Ào Ào (xã Tiên Châu, huyện Tiên Phước) chiều hôm trước nhưng không thấy về nhà, Công an xã Tiên Châu đã huy động quần chúng cùng đi tìm và phát hiện em Trinh bị chết trong một lối mòn trong rừng, ven đường lên thác.

Nhận được tin báo, cơ quan CSĐT Công an huyện Tiên Phước phối hợp cùng Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an Quảng Nam và pháp y tỉnh tiến hành khám nghiệm tử thi, xác định nguyên nhân do em Trinh bị tụt đường huyết dẫn đến tử vong.

Theo thông tin ban đầu, chiều 14/5, một nhóm gồm 30 học sinh lớp 11A1 Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng rủ nhau đến thác Ào Ào chơi. Một toán gồm 6 em, trong đó có Trinh mệt nên ngồi nghỉ ở một con dốc và lên sau. Trong lúc nghỉ, Trinh nói với các bạn là muốn đi vệ sinh. Chờ một lát không thấy Trinh quay lại, nhóm học sinh tiếp tục lên thác vì nghĩ Trinh đã lên trước. Do đông người nên khi tới thác, nhóm học sinh mải chơi đùa không nhớ đến Trinh. Đến khi ra về thấy thiếu Trinh, nhóm học sinh lại nghĩ Trinh đã bỏ về nhà...





Theo Thân Lai (CAND)