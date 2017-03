Một học sinh lớp 7 bị làm nhục

Qua tìm hiểu bước đầu, em H.L và gia đình biết sau buổi tiệc tại nhà người bạn học chung lớp thì em H.L đã bị một nhóm thanh thiếu niên, trong đó có một học sinh của trường tham gia làm nhục (có sử dụng điện thoại di động quay phim). Giáo viên chủ nhiệm và Ban Giám hiệu nhà trường đã đến thăm hỏi, động viên nên em H.L vẫn đến trường học bình thường.

Người nhà của em H.L cho biết, cách nay khoảng một tuần, gia đình biết được thông tin có nhiều học sinh được xem cảnh em H.L bị làm nhục từ điện thoại di động của một học sinh Trường THCS An Phú Thuận. Sau đó, em H.L thừa nhận có vụ việc trên nên gia đình đã trình báo đến Công an xã. Công an huyện Châu Thành đã xác minh bước đầu và chuyển toàn bộ hồ sơ vụ việc về Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an Đồng Tháp.

