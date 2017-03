Một học sinh “mất tích” được tìm thấy ở quán cơm

Chiều 22-2, em Hiểu đi học nghề tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên nhưng không vào lớp học và sau đó mất tích. Ngay sau đó, cơ quan công an cùng với nhà trường, gia đình tổ chức tìm kiếm em nhưng không gặp. Ban giám hiệu Trường THCS xã Hoài Phú và gia đình cho biết em Hiểu học lực khá, hạnh kiểm tốt, không có biểu hiện bất thường trước khi mất tích.

Mới đây, cha em Hiểu nhận được điện thoại từ Quảng Nam báo tin em đang phụ việc cho một quán cơm. Công an huyện Hoài Nhơn phối hợp Công an Quảng Nam xác định em Hiểu đang ở quán cơm Thanh Quảng (Núi Thành, Quảng Nam). Công an huyện Hoài Nhơn cùng người thân em Hiểu trực tiếp đến quán cơm đưa em về nhà. Gia đình kể em Hiểu nói tự mình đi xe đạp đến tận Quảng Nam, nhìn thấy quán cơm treo bảng cần người giúp việc nên xin vào làm.

Hiện tâm lý em Hiểu chưa ổn định nên cơ quan chức năng chưa thể làm rõ vì sao em đến quán cơm tìm việc.

