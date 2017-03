Một HS tự tử vì bị mắng mê chơi game

Công an huyện Long Thành tiến hành khám nghiệm tử thi, xác định nạn nhân chết trước đó 4-5 ngày.

Theo người thân, trước đó Quang bị gia đình la mắng vì mê chơi game bỏ bê việc học hành nên bỏ nhà đi. Gia đình đã tìm kiếm khắp nơi nhưng không gặp và cuối cùng phát hiện Quang treo cổ gần nhà.

Cùng ngày, anh Bùi Xuân Vũ (ngụ thị trấn Gia Hiệp, huyện Di Linh, Lâm Đồng) trình báo cách đây khoảng 10 ngày, anh đi đặt bẫy chim tại rừng thông ở tiểu khu 266, trên đoạn đường vào hồ Tuyền Lâm (Đà Lạt) đã phát hiện một người chết treo cổ lủng lẳng trên cây chỉ còn bộ xương. Qua khám nghiệm hiện trường, tử thi, cơ quan Công an Lâm Đồng xác định danh tính nạn nhân là ông Trần Duy Đồng (trú Xuân An, phường 3, TP Đà Lạt) bỏ nhà đi đã sáu tháng, không rõ nguyên nhân. Bước đầu công an đầu xác định nạn nhân treo cổ tự tử.

ĐĂNG LÊ - HOÀNG MINH