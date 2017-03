Một kịch bản hấp dẫn

“Hình sự? Kinh dị? Đúng là thể loại tôi đang cần. Nếu có ma quái trong kịch bản nữa thì trên cả tuyệt vời!”. Nhà biên kịch vội đáp: “Có ma, có ma. Tóm lại kịch bản của tui hội đủ mọi yếu tố mà đám đông khán giả điện ảnh ưa thích hiện nay, tức có đâm chém, điều tra hình sự và cả ma nữa”. Ông giám đốc hãng phim mừng rỡ ra mặt: “Tuyệt, tuyệt! Bác hãy thuật sơ lược nội dung kịch bản cho tôi nghe nào”.

Nhà biên kịch hắng giọng, kể:

“Cảnh 1: Lục Tăng Tiên, cháu Lục Vân Tiên, là một hiệp sĩ chuyên bắt giữ bọn cướp giật trên đường phố. Ngày nọ Tiên bắt được một nữ “xế tặc” của tay trùm Phong Lai giao cho cơ quan điều tra xử lý. Căm hận bởi hành vi nghĩa hiệp của Tiên, tên Phong Lai đã dẫn theo ba lâu la đến tận nhà riêng truy sát bằng mã tấu gây thương tích nặng cho Tiên. Sự việc khiến dư luận rúng động tới mức cơ quan điều tra trung ương phải vào cuộc, bắt giữ tên Phong Lai và đang truy bắt tiếp ba tên lâu la còn lại.

Cảnh 2: Cũng trên địa bàn này trước thời điểm Lục Tăng Tiên bị truy sát, nhờ tin báo của quần chúng, công an phường tiến hành kiểm tra nhà trọ nọ phát hiện nhiều biển số xe máy, đoản mở khóa, giấy đăng ký xe… Công an phường bèn chuyển giao sáu người trong phòng trọ cho công an thị xã xử lý nhưng ngay tối đó, công an thị xã đã cho sáu “nghi phạm” này ra về do “chưa đủ điều kiện để thực hiện các biện pháp ngăn chặn”, “không có căn cứ để bắt giữ”. Đến khi cơ quan điều tra xác định đây là vụ án có dấu hiệu tội phạm và khởi tố thì sáu “nghi phạm” kia đã biến mất khỏi nhà trọ không để lại dấu vết. Kịch bản của tui tới đây là kết thúc!”.

Vị giám đốc hãng phim nói với vẻ thất vọng: “Kịch bản của bác lãng xẹt. Yếu tố đâm chém, điều tra hình sự thì có đấy nhưng yếu tố kinh dị chả thấy đâu”. Nhà biên kịch đáp: “Kinh dị ở chỗ đã “túm” được sáu “nghi phạm” rồi nhưng lại thả ra khiến cơ quan điều tra giờ muốn khắc phục hậu quả, phải vất vả đi tìm bắt lại”. Vị giám đốc lại hỏi: “Thế còn yếu tố “ma” trong kịch bản?”. Nhà biên kịch đáp: “Việc “biến mất” của sáu “nghi phạm” nọ sau khi được công an thị xã thả ra hổng phải là yếu tố “ma” thì còn là gì nữa!”.

BÌNH NHẤT CHỈ