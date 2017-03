Một lao động người Việt chết do sốt rét ác tính ở Angola

Theo tin báo, trong quá trình lao động ở Angola do môi trường sống không được đảm bảo, anh Minh bị mắc bệnh sốt rét ác tính.

Anh Minh đã được cộng đồng người Việt đưa đến bệnh viện tư nhân Multiperfil (ở Luanda, Angola) cấp cứu, chữa trị, nhưng do bị mắc sốt rét ác tính quá nặng anh đã tử vong vào ngày 2-3.

Được biết, anh Minh phải bỏ ra một khoản tiền rất lớn để được đưa sang Angola bằng đường du lịch để lao động “chui” ở các công trường.



Anh Nguyễn Trường Minh bị tử vong ở Angola

Gia đình anh Minh mong muốn được đưa thi thể anh về Việt Nam an táng, tuy nhiên chi phí đưa thi thể về quá lớn, trong khi hoàn cảnh gia đình anh Minh khó khăn. Vợ của anh Minh vừa sinh con nhỏ ở quê nhà (xã Cẩm Trung).

Hiện cộng đồng người Việt ở Angola đang kêu gọi quyên góp tiền để giúp gia đình đưa thi thể anh Minh trở về quê nhà.

Tính từ tháng 3-2013 đến nay đã có ít nhất 28 người quê Nghệ An, Hà Tĩnh đi lao động “chui” bị chết ở Angola do bị sốt rét ác tính, bị tai nạn lao động, bị cướp sát hại. Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh đã khởi tố năm vụ án, khởi tố hàng chục bị can về tội tổ chức đưa người trốn đi Angola trái phép, tội tổ chức người khác ở lại Angola trái phép.