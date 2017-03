Một luật sư ở Long An bị bắt

Theo Đoàn Luật sư tỉnh Long An, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã bắt giam luật sư Nguyễn Văn Kha (47 tuổi, ngụ phường 2, TP Tân An, Long An) về hành vi giả mạo giấy xác nhận của ngân hàng.

Theo Đoàn Luật sư tỉnh Long An, ông Kha bị bắt không liên quan đến hoạt động nghiệp vụ luật sư. Luật sư Kha chính thức vào Đoàn Luật sư tỉnh Long An năm 2007. Ông có mở công ty luật TNHH một thành viên Khắc Nguyên ở TP Tân An nhưng chủ yếu kinh doanh ở lĩnh vực khác. Thời gian gần đây ông Kha có ý định lập doanh nghiệp và xây dựng dự án bệnh viện tư nhân ở tỉnh Đồng Tháp. Ông có gợi ý rủ các luật sư trong đoàn góp vốn để đầu tư. Vì thiếu tiền đầu dự án nên ông Kha đã làm giả giấy xác nhận số dư tài khoản ở ngân hàng để phục vụ cho hoạt động đầu tư bệnh viện của mình. AS