Một MC VTV Phú Yên giả công an chặn bắt xe

Ngày 30-4, Thượng tá Nguyễn Tâm Niệm, Phó Công an huyện Tuy An (Phú Yên), cho biết cơ quan này đang điều tra việc ông Lê Thoại Kỳ, người dẫn chương trình của Trung tâm Truyền hình Việt Nam tại Phú Yên (VTV Phú Yên) cùng Phan Nguyễn Hoài Nam (học sinh lớp 12, ngụ phường Phú Lâm, TP Tuy Hòa, Phú Yên) mặc cảnh phục, giả danh công an ra đường chặn xe kiểm tra.

Ông Lê Thoại Kỳ và Phan Nguyễn Hoài Nam bị công an tạm giữ hành chánh để phục vụ điều tra. Công an cũng tiến hành lấy lời khai những người liên quan, các nhân chứng của vụ việc.

Giả công an chặn xe

Ông Nguyễn Đình Công, Chủ tịch UBND xã An Hòa (huyện Tuy An), cho biết lúc 20 giờ 45 ngày 29-4, lực lượng công an xã này bắt quả tang ông Lê Thoại Kỳ và Phan Nguyễn Hoài Nam đang mặc sắc phục công an, có gắn cấp hàm đang chặn bắt, kiểm tra giấy tờ hai xe máy. Ngay sau đó, ông Kỳ và Nam được đưa về trụ sở Công an xã An Hòa để làm việc.

Ông Lê Thoại Kỳ và Phan Nguyễn Hoài Nam đang làm việc tại công an. Ảnh: TẤN LỘC

Anh Lê Ngọc Vinh (ngụ thôn Nhơn Hội, xã An Hòa) kể: Tối 29-4, sau khi uống cà phê, anh cùng ba người bạn đi trên hai xe máy về nhà thì bị ông Kỳ mặc đồ công an cầm dùi cui ra giữa đường chặn hai xe lại. “Ông Kỳ yêu cầu tôi phải đưa giấy tờ để kiểm tra. Tôi lo lắng sợ bị phạt nên không đưa thì ông Kỳ hăm dọa, yêu cầu tôi phải mở cốp xe để lấy giấy tờ. Trong lúc hai bên đang giằng co thì mấy anh công an xã đến giải quyết” - anh Vinh kể.

Tại trụ sở công an xã, khi biết ông Kỳ và Nam là công an giả, rất nhiều người dân xã An Hòa giận dữ, đòi xông vào đánh hai người này vì cho rằng đã nhiều lần giả công an chặn bắt xe. Ngay trong đêm, Thượng tá Nguyễn Tâm Niệm đã trực tiếp đến chỉ đạo giải quyết vụ việc. “Nhiều người dân địa phương phản ánh hai người này đã nhiều lần mặc đồ công an đứng chặn đường bắt xe, kiểm tra giấy tờ của rất nhiều người. Người dân nghi ngờ nên họ báo công an theo dõi. Tối 29-4, hai người này chặn bắt xe thì bị công an đi tuần phát hiện, bắt quả tang” - ông Nguyễn Đình Công nói.

Điều tra động cơ giả công an

Tôi thấy chuyện này lạ quá! Sao nhà báo mà lại mặc đồ công an, ban đêm ra đường tự tiện chặn bắt xe của người dân. Ông NGUYỄN ĐÌNH CÔNG, Chủ tịch UBND

xã An Hòa

Theo Thượng tá Niệm, bước đầu ông Lê Thoại Kỳ khai là đóng giả công an để đi tác nghiệp về đề tài an toàn giao thông. “Cơ quan công an đang điều tra để xác định thực chất, động cơ việc ông Kỳ đóng giả công an cũng như làm rõ việc ông này có nhận tiền của những người bị chặn xe hay không” - Thượng tá Niệm nói. Nhiều người dân xã An Hòa từng bị ông Kỳ chặn xe khẳng định họ chưa bao giờ thấy ông Kỳ dùng máy quay phim hay máy ảnh để tác nghiệp.

Ông Trần Thanh Hưng, Phó Giám đốc VTV Phú Yên, cho biết ông Lê Thoại Kỳ là nhân viên hợp đồng vụ việc của cơ quan này, có nộp hồ sơ để cơ quan quản lý. Nhiệm vụ chính của ông Kỳ là dẫn chương trình thời sự; ngoài ra còn được phân công biên tập, thực hiện một số chuyên đề với sự giám sát của VTV Phú Yên. “Công nhận rằng Thoại Kỳ là bộ mặt của đài nhưng chưa được ký hợp đồng chính thức do chưa tốt nghiệp đại học. Việc ông Kỳ giả danh công an đi tác nghiệp hay làm gì, chúng tôi hoàn toàn không biết cũng như không hề phân công. Ông Kỳ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc làm của mình” - ông Hưng nói. Cũng theo lãnh đạo VTV Phú Yên, không biết hai bộ cảnh phục mà ông Kỳ và Nam mặc để đóng giả công an lấy từ đâu ra. “Tôi nghe nói ông Kỳ có bạn thân làm cảnh sát phòng cháy chữa cháy” - ông Hưng nói.

Cùng ngày, VTV Phú Yên đã cắt bỏ toàn bộ các chương trình truyền hình có ông Lê Thoại Kỳ tham gia thực hiện.

TẤN LỘC