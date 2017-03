Một nam sinh mất tích bí ẩn hơn 3 tháng nay

Sinh viên Lê Văn Dương (sinh năm 1988) quê ở xã Thọ Dân, huyện Triệu Sơn, Thanh Hóa, theo học ngành sư phạm âm nhạc, hệ tại chức tại trường Cao đẳng Văn hóa nghệ thuật Thanh Hóa.

Theo thông tin từ người nhà của Dương: Hàng ngày, bên cạnh việc đi học, Dương còn nhận đi đánh đàn phục vụ các đám cưới vào buổi tối để kiếm thêm tiền trang trải việc học tập.

Lê Văn Dương mặc áo xanh khi còn ở nhà

Vào sáng ngày 5/12/2010, Dương đang ở nhà thì nhận được điện thoại của một người khách thuê đi đánh đàn cho một đám cưới ở huyện Hoằng Hóa (Thanh Hoá). Sau đó, Dương hẹn bạn gái đến đi làm cùng. Chiều 5/12/2010, Dương mang theo chiếc đàn Organ mới mua trị giá 28 triệu đồng, lên xe gắn máy đi làm. Tối cùng ngày, bạn gái của Dương điện thoại về cho gia đình hỏi tại sao không thấy Dương đi làm, trong khi điện thoại không thể liên lạc được. Cả nhà lo lắng gọi điện, tìm kiếm nhưng từ đó đến nay, tuyệt nhiên không ai còn liên lạc hay có tin tức gì của Dương.

Người nhà Dương cũng cho biết mấy hôm trước ngày mất tích, Dương có biểu hiện tâm lí buồn rầu; khi người nhà gặng hỏi thì Dương chỉ nói là có chuyện buồn mà không nói rõ nguyên nhân.

Chiếc xe máy Air Blade Dương sử dụng hôm mất tích được tìm thấy tại bãi gửi xe của Trường Đại học KHXH&NV - ĐH Quốc gia Hà Nội.

Ông Phan Đình Độ, Trưởng Công an xã Thọ Dân, huyện Triệu Sơn cho biết: Chiếc xe máy tình cờ được một cán bộ công an Thanh Hóa nhìn thấy và sau đó được xác định là xe của Dương. Theo bảo vệ trông coi xe tại Trường Đại học KHXH&NV thì chiếc xe đã được gửi vào trường từ nhiều tháng nay mà không thấy ai đến lấy. Hiện chiếc xe này đã được Công an Thanh Hóa chuyển về cho gia đình Dương.

Người dân địa phương đánh giá Dương là một thanh niên ngoan hiền, chăm chỉ lao động, được nhiều người quý mến. Nhận định ban đầu là Dương bị bắt cóc.

Trao đổi với PV, thầy Lê Văn Tạo, Hiệu trưởng trường Cao đẳng Văn hóa nghệ thuật Thanh Hóa, thừa nhận việc Dương mất tích mấy tháng nay. Tuy nhiên thầy cho biết thời gian Dương mất tích là khi đang ở nhà (vì Dương học hệ tại chức nên chỉ học theo từng giai đoạn). Cũng như người thân của Dương, nhà trường rất mong cơ quan chức năng vào cuộc sớm tìm ra sinh viên này.

Theo Duy Tuyên - Lê Dân (Dân Trí)