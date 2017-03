Một nạn nhân người Việt được đưa về an táng tại Bạc Liêu

Cùng ngày, lãnh đạo địa phương đã đến thăm hỏi chia buồn, đồng thời hỗ trợ chia sẻ một phần khó khăn cùng gia đình nạn nhân. TTXVN dẫn lời ông Nguyễn Văn Nhiệu (cha ruột của Phát) cho biết: khoảng 15 giờ ngày 23.11, gia đình nhận được hung tin từ người chủ của Phát từ Campuchia điện về báo Phát đã không may bị giẫm đạp chết ở Campuchia, đề nghị gia đình qua nhận xác.



Gia đình lập tức lên UBND xã Hưng Hội báo tin và xin giấy phép thông hành, đồng thời 5 người trong gia đình đã bao xe từ Bạc Liêu qua cửa khẩu Châu Đốc (An Giang) để qua Campuchia và đến khoảng 22 giờ cùng ngày mới đến nơi để nhận thi thể của Phát. Ông Thiệu kể: “Ông Thạch Thông Suôl, chủ của Phát cho biết: Phát cùng 5 người trong gia đình và người làm công đi lễ hội nước ở Phnom Penh cách nhà hơn 1km.



Trong đó 4 người thoát chết trong vụ giẫm đạp, còn Phát đã tử vong trên thềm cây Cầu vồng ở đảo Kim Cương, Phnom Penh, Campuchia. Sau khi hay tin vụ tai nạn khủng khiếp, ông Suôl đã trực tiếp đi tìm và thấy xác của Phát tại một bệnh viện và đưa về một ngôi chùa gần nhà với ý định nếu không liên hệ được gia đình thì sẽ đem đi thiêu. Bà Lê Thị Biếu, mẹ của Phát đau buồn cho biết: Phát qua Campuchia làm công đã hơn 2 năm, gần đây ở cho ông Suôl phụ buôn bán cà phê.



Khi gia đình qua nhận xác Phát thì ông Suôl thương tiếc, chia buồn với gia đình, đồng thời hỗ trợ gia đình 200 USD, trả tiền công của Phát còn thiếu là 500 USD, đồng thời nhiều người Việt ở Camphuchia đã ủng hộ gần 9 triệu đồng. Gia đình cho biết thêm, Phát qua Campuchia làm thuê, được mọi người thường gọi là Thành, nên trong danh sách người Việt tử vong trong vụ giẫm đạp không có tên của Phát.



Cùng ngày, ông Lâm Anh Tuấn, Trưởng công an xã Hưng Hội cho biết, qua xác minh đã xác định Nguyễn Văn Phát là nạn nhân tử vong trong vụ giẫm đạp chết người ở Campuchia.





Theo T.H (SGTT)