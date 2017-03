Một nạn nhân trong vụ nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai tử vong

Anh Nhân là một trong 21 nạn nhân bị bỏng nặng sau vụ cháy nổ ngày 30-10 tại DNTN Đức Tâm (xã Thiện Tân, huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai). Anh Ngân bị bỏng 60% cơ thể.

Về nguyên nhân vụ cháy xưởng gỗ, Đại tá Võ Văn Sáng, Giám đốc Sở Cảnh sát PCCC Đồng Nai, thông tin: Sở đã phối hợp với Viện Khoa học hình sự (Bộ Công an) khám nghiệm hiện trường, cho thấy chỉ khoảng 25 m2 nhà xưởng bị cháy. Bước đầu, cơ quan chức năng xác định nguyên nhân vụ cháy là do khi phát hiện cháy tại lò dăm bào, công nhân tại công ty mở cửa lò để phun nước vào nhưng không giữ khoảng cách an toàn, bất ngờ lò phát nổ làm 21 người bỏng nặng.

D.ĐÔNG