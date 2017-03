Một ngày ở trường gà cầu Ván

Phóng sự điều tra cuối cùng của Võ Bá Cuối tháng 6-2012, Võ Bá báo cáo về những ổ bài bạc lớn ở miền Tây đang ngang nhiên tồn tại. Theo đó, sau khi những trường gà biên giới bị triệt phá, việc đưa người qua bên kia biên giới đánh bạc bị Bộ Công an siết chặt, những trường gà nội địa ngày càng mở rộng quy mô. Có ngày chủ trường gà thu hàng tỉ đồng tiền xâu. Từ cuối tháng 6, anh đã đeo bám, trà trộn vào những con bạc để xâm nhập các trường gà với mục đích duy nhất: Chứng minh rằng những ổ bạc cực kỳ quy mô này đang ngang nhiên tồn tại, giới cờ bạc ai cũng biết, và đặt câu hỏi với chính quyền, công an địa phương: Vì sao nó tồn tại? Một tháng trời với những chứng cứ về hoạt động của trường gà, khi liên hệ với công an địa phương, Võ Bá cho biết anh nhận được sự thờ ơ và lạnh nhạt, thậm chí thiếu trách nhiệm. Vì lẽ đó, Võ Bá đã làm việc với Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) về những hành vi phạm pháp của các chủ trường gà. Nơi đây cho biết sẽ có kế hoạch triệt phá. Chiều 8-8, Võ Bá hoàn thành những dòng cuối cùng của phóng sự điều tra này. Theo hẹn, sáng 9-8, Tòa soạn sẽ làm việc với anh về kế hoạch đăng tải loạt bài. Nhưng cũng trong buổi sáng 9-8, Võ Bá qua đời trong một vụ tai nạn. Loạt bài này là phóng sự điều tra cuối cùng của anh. Đồng nghiệp sẽ còn nhớ mãi lòng yêu nghề, sự tác nghiệp dấn thân và thái độ đấu tranh đến cùng với cái xấu của phóng viên Võ Bá. ĐỨC HIỂN CẢM TẠ Gia đình chúng tôi xin chân thành cảm tạ: - Ban Biên tập và các đồng nghiệp báo Pháp Luật TP.HCM; - UBND tỉnh Ninh Thuận, các cơ quan đoàn thể, chính quyền huyện Ninh Phước, huyện Bác Ái (tỉnh Ninh Thuận); Ủy ban An toàn giao thông quốc gia; Văn phòng Trung ương Hội Nhà báo VN tại TP.HCM; Công an tỉnh Bình Dương; họ hàng, thân hữu và đồng nghiệp ở các báo, đài trung ương và địa phương… Đã cùng lo tang lễ, thăm hỏi, động viên gia đình, phúng viếng và tiễn đưa con, em chúng tôi là: VÕ BÁ DŨNG, tức nhà báo Võ Bá, phóng viên báo Pháp Luật TP.HCM Về nơi an nghỉ cuối cùng. Trong lúc tang gia bối rối, có điều chi sơ suất mong được niệm tình tha thứ. Thay mặt gia đình Anh trai: VŨ BÁ HOÀNG